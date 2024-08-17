Анкалаев: «Фейковый ниндзя» Прохазка никогда больше не должен говорить о поединке за титул

Топовый российский боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), Магомед Анкалаев высказался в адрес бывшего обладателя чемпионского титула UFC в полутяжёлом дивизионе чеха Иржи Прохазки.

«Есть один парень, который больше никогда не должен говорить о поединке за титул. Это Иржи «Фейковый ниндзя» Прохазка. Его рекорд в UFC 4-2. Он до сих пор спит после последних двух боёв с Алексом», — написал Магомед на своей странице в социальных сетях.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году и в марте 2018-го провёл первый поединок в UFC.

В декабре 2022 года Анкалаев сразился за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем, однако поединок завершился вничью. Всего на счету Анкалаева в престижнейшем промоушене мира 10 побед, одно поражение и одна ничья.