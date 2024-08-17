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Прохазка: верю, что могу победить Перейру. Я покажу всем, на что действительно способен

Прохазка: верю, что могу победить Перейру. Я покажу всем, на что действительно способен
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка по-прежнему верит, что способен победить действующего обладателя титула UFC в полутяжёлом дивизионе бразильца Алекса Перейру.

«Я верю, что могу победить его. Моя честь по-прежнему говорит мне оставаться в полутяжёлом весе и драться с другими парнями. Я выиграю следующий бой, затем ещё один, завоюю титул и покажу всем, на что действительно способен. Поскольку в последнем поединке я показал своё худшее выступление в карьере», — сказал Иржи на пресс-конференции с журналистами.

Напомним, 30 июня состоялся реванш между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой в Лас-Вегасе на турнире UFC 303. Бой завершился победой бразильца в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушил град ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.

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