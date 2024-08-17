Халил Раунтри ответил на критику насчёт организации его боя с Алексом Перейрой

Топовый боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), американец Халил Раунтри ответил на критику со стороны фанатов и бойцов насчёт того, что он стал следующим соперником действующего обладателя титула UFC в полутяжёлом дивизионе бразильца Алекса Перейры.

«Лично меня это не касается. Понимаю, что Хилл расстроен по личным причинам. Меня не беспокоит, что думает он или кто-либо другой. Я не считаю, что наш бой с Алексом отрицательно сказывается на этом спорте. На самом деле всё наоборот. Фанаты будут в восторге от этого поединка. Я благодарен UFC за предоставленную возможность. Если вы не разделяете этого восторга, возможно, что-то не так с вами, а не с матчмейкерами или организацией. Если у вас есть проблема, то думаю, что это ваша личная проблема», — приводит слова Халила портал Sherdog.