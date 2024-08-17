Уайт — о драке Веттори и Аллена: если бы это был поединок в PFL, то он бы стал боем вечера

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал драку между топовыми бойцами UFC, которые выступают в среднем весе (до 84 кг), итальянцем Марвином Веттори и американцем Бренданом Алленом.

«Если бы это был поединок в PFL, то он бы стал боем вечера», — написал Уайт на своей странице в социальных сетях.

Напомним, у Веттори после турнира PFL 8 произошёл конфликт с бойцом UFC Туко Токкосом, который выступает в тяжёлом весе. Итальянец попытался ударить Туко, но промахнулся. Их попробовал разнять легковес Майкл Джонсон. Вскоре в драку вмешался Брендан Аллен, который донёс до Марвина не больше двух ударов.

Марвин Веттори и Брендан Аллен должны были подраться друг с другом в апреле текущего года, однако итальянец был вынужден сняться из-за проблем со здоровьем.