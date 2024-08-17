Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка ответил, насколько вероятен его переход в средний вес (до 84 кг).

«Давайте посмотри, кто победит в воскресенье. Возможно, от исхода этого поединка будет зависеть мой ответ», — сказал Иржи Прохазка на пресс-конференции перед турниром UFC 305.

Напомним, последний поединок Иржи провёл 30 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе. Его соперником был чемпион UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра. Бой завершился победой бразильца в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушил град ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.