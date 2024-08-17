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«Вперёд, чёрт возьми!» Нганну поддержал Адесанью перед боем с Дю Плесси

«Вперёд, чёрт возьми!» Нганну поддержал Адесанью перед боем с Дю Плесси
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну поддержал своего друга и экс-обладателя титула UFC в среднем весе нигерийца Исраэля Адесанью перед его поединком с чемпионом UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Мир принадлежит тем, кто верит. Сегодня он весь твой, брат. Вперёд, чёрт возьми!» — написал Нганну на своей странице в социальных сетях.

В общей сложности за время профессиональной карьеры в смешанных единоборствах Адесанья к настоящему моменту принял участие в 27 поединках, в которых одержал 24 победы (16 были добыты нокаутом) и потерпел три поражения.

В том случае, если Адесанья победит, он станет вторым бойцом в истории UFC, которому удалось трижды завоевать чемпионский пояс в одном дивизионе.

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