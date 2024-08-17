Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка обозначил оппонента, с которым хотел бы провести следующий бой.

«Думаю, что следующим оппонентом будет Джамал Хилл. Если мой переход в средний вес всё же состоится, то мы будем смотреть, кто будет свободен из тех, с кем мне хотелось бы подраться. Прямо сейчас я говорю об уходе в средний вес, поскольку у меня есть чувство, что моё тело с этим справится. Мне удастся завоевать там титул и вернуться в полутяжёлый вес», — сказал Иржи на пресс-конференции перед турниром UFC 305.

Напомним, последний поединок Иржи провёл 30 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе. Его соперником был чемпион UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра. Бой завершился победой бразильца в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушил град ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.