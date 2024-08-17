Рэпер Дрейк поставил деньги на одного из участников титульного боя на турнире UFC 305

Известный канадский музыкальный исполнитель Обри Дрейк Грэм, выступающий под псевдонимом Дрейк, сделал крупную денежную ставку на одного из участников титульного боя в среднем весе UFC. Об этом музыкант сообщил в своих социальных сетях.

Дрейк поставил $ 450 тыс. на победу бывшего обладателя титула UFC в категории до 84 кг нигерийца Исраэля Адесанью. В случае если Адесанья одержит победу, то Дрейк сможет заработать $ 855 тыс.

Поединок между Исраэлем Адесаньей и Дрикусом дю Плесси состоится 17 августа на турнире UFC 305 в Перте (Австралия).

Исраэлю Адесанье 34 года. Новозеландец дебютировал в UFC в 2018 году и уже в октябре 2019-го завоевал чемпионский титул в среднем весе, нокаутировав австралийца Роберта Уиттакера. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 13 побед и три поражения.