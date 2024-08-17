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Рэпер Дрейк поставил деньги на одного из участников титульного боя на турнире UFC 305

Рэпер Дрейк поставил деньги на одного из участников титульного боя на турнире UFC 305
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Известный канадский музыкальный исполнитель Обри Дрейк Грэм, выступающий под псевдонимом Дрейк, сделал крупную денежную ставку на одного из участников титульного боя в среднем весе UFC. Об этом музыкант сообщил в своих социальных сетях.

Дрейк поставил $ 450 тыс. на победу бывшего обладателя титула UFC в категории до 84 кг нигерийца Исраэля Адесанью. В случае если Адесанья одержит победу, то Дрейк сможет заработать $ 855 тыс.

Поединок между Исраэлем Адесаньей и Дрикусом дю Плесси состоится 17 августа на турнире UFC 305 в Перте (Австралия).

Исраэлю Адесанье 34 года. Новозеландец дебютировал в UFC в 2018 году и уже в октябре 2019-го завоевал чемпионский титул в среднем весе, нокаутировав австралийца Роберта Уиттакера. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 13 побед и три поражения.

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