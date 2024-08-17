Тилл — о желании Иржи драться с Перейрой: пусть лучше научиться уклоняться от левого хука

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе англичанин Даррен Тилл отреагировал на желание экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе чеха Иржи Прохазки в третий раз подраться с бразильцем Алексом Перейрой.

«Как мне кажется, этот парень просто дерьмо. Он бьёт деревья, ходит в горы. На самом деле я никогда не видел его в спортзале на тренировках, где он целенаправленно занимается ММА. Иржи целыми днями сидит в тёмных комнатах. Пусть лучше научиться уклоняться от левого хука, чем вновь заниматься этим», — написал Тилл на своей странице в социальных сетях.

Напомним, последний поединок Иржи провёл 30 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе. Его соперником был чемпион UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра. Бой завершился победой бразильца в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушил град ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.