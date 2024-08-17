Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тилл — о желании Иржи драться с Перейрой: пусть лучше научиться уклоняться от левого хука

Тилл — о желании Иржи драться с Перейрой: пусть лучше научиться уклоняться от левого хука
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе англичанин Даррен Тилл отреагировал на желание экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе чеха Иржи Прохазки в третий раз подраться с бразильцем Алексом Перейрой.

«Как мне кажется, этот парень просто дерьмо. Он бьёт деревья, ходит в горы. На самом деле я никогда не видел его в спортзале на тренировках, где он целенаправленно занимается ММА. Иржи целыми днями сидит в тёмных комнатах. Пусть лучше научиться уклоняться от левого хука, чем вновь заниматься этим», — написал Тилл на своей странице в социальных сетях.

Напомним, последний поединок Иржи провёл 30 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе. Его соперником был чемпион UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра. Бой завершился победой бразильца в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушил град ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.

Материалы по теме
Иржи Прохазка обозначил оппонента, с которым хотел бы провести следующий бой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android