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Конор Макгрегор объяснил, почему напоил пивом Джошуа, когда тот победил Хелениуса

Конор Макгрегор объяснил, почему напоил пивом Джошуа, когда тот победил Хелениуса
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Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком весе (до 70 кг) ирландец Конор Макгрегор объяснил, почему напоил пивом известного британского боксёра Энтони Джошуа, когда тот победил финна Роберта Хелениуса.

«Я не заставлял Джошуа делать что-либо. После того, как он нокаутировал того парня, то Энтони спустился к зрителям и подошёл прямо ко мне, после чего спросил: «Где моё пиво?» Я отдал ему своё. Это был первый случай, когда такое произошло после поединка. Это пиво действительно вкусное и невероятно освежающее, лучше не придумаешь! Я его ни капельки не виню и уверен, что после боя ему очень понравилось. Настолько, что он заказал несколько бочонков этого напитка в свой местный паб! Лучший человек, лучший боец, лучшее пиво!» — приводит слова Энтони портал Bloody Elbow.

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