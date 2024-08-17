Джонни Уокер: однажды я стану чемпионом UFC. Это факт

Топовый бразильский боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), Джонни Уокер заявил, что когда-нибудь станет обладателем чемпионского титула UFC в полутяжёлом дивизионе.

«Однажды я стану чемпионом UFC, верите вы или нет. Мне всё равно [на мнение других], это факт и время покажет», — написал Джонни Уокер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 22 июня в Саудовской Аравии на турнире UFC on ABC 6, Джонни Уокер разделил октагон с швейцарским бойцом албанского происхождения Волканом Оздемиром. Бразилец уступил Волкану нокаутом в первом раунде.

В своём рекорде Джонни имеет 21 победу, девять поражений, а один поединок был признан несостоявшимся.