Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джонни Уокер: однажды я стану чемпионом UFC. Это факт

Джонни Уокер: однажды я стану чемпионом UFC. Это факт
Комментарии

Топовый бразильский боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), Джонни Уокер заявил, что когда-нибудь станет обладателем чемпионского титула UFC в полутяжёлом дивизионе.

«Однажды я стану чемпионом UFC, верите вы или нет. Мне всё равно [на мнение других], это факт и время покажет», — написал Джонни Уокер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 22 июня в Саудовской Аравии на турнире UFC on ABC 6, Джонни Уокер разделил октагон с швейцарским бойцом албанского происхождения Волканом Оздемиром. Бразилец уступил Волкану нокаутом в первом раунде.

В своём рекорде Джонни имеет 21 победу, девять поражений, а один поединок был признан несостоявшимся.

Материалы по теме
Фанаты ММА отреагировали на присоединение Джонни Уокера к залу Хабиба Нурмагомедова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android