Хилл — о том, что Анкалаев не получил титульник: поражает, как сильно в UFC его ненавидят

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл прокомментировал то, что топовый российский боец UFC Магомед Анкалаев в очередной раз не получил шанса подраться за титул.

«Парням из UFC определённо не нравится Магомед. Это просто поражает, как сильно в UFC его ненавидят. Они просто не обратили на него внимания и дали этот бой парню с восьмой строчки рейтинга», — сказал Хилл в видео на своём YouTube-канале.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году и в марте 2018-го провёл первый поединок в UFC.

В декабре 2022 года Анкалаев сразился за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем, однако поединок завершился вничью. Всего на счету Анкалаева в престижнейшем промоушене мира 10 побед, одно поражение и одна ничья.