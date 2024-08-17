Адесанья — о словах дю Плесси: забавно слышать это от человека, чьи предки владели рабами

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья ответил действующему обладателю титула UFC в категории до 84 кг южноафриканцу Дрикусу дю Плесси. На пресс-конференции, которая была посвящена турниру UFC 305, Дрикус дю Плесси пошутил, что Исраэль после поединка посетит Нигерию в сопровождении своих слуг.

«Забавно было слышать претензии в богатстве от человека, чьи предки владели рабами», — сказал Адесанья в интервью после процедуру официального взвешивания.

Исраэлю Адесанье 34 года. Новозеландец дебютировал в UFC в 2018 году и уже в октябре 2019-го завоевал чемпионский титул в среднем весе, нокаутировав австралийца Роберта Уиттакера. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 13 побед и три поражения.