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Адесанья — о словах дю Плесси: забавно слышать это от человека, чьи предки владели рабами

Адесанья — о словах дю Плесси: забавно слышать это от человека, чьи предки владели рабами
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Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья ответил действующему обладателю титула UFC в категории до 84 кг южноафриканцу Дрикусу дю Плесси. На пресс-конференции, которая была посвящена турниру UFC 305, Дрикус дю Плесси пошутил, что Исраэль после поединка посетит Нигерию в сопровождении своих слуг.

«Забавно было слышать претензии в богатстве от человека, чьи предки владели рабами», — сказал Адесанья в интервью после процедуру официального взвешивания.

Исраэлю Адесанье 34 года. Новозеландец дебютировал в UFC в 2018 году и уже в октябре 2019-го завоевал чемпионский титул в среднем весе, нокаутировав австралийца Роберта Уиттакера. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 13 побед и три поражения.

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