Иржи Прохазка ответил, кто победит в поединке между Алексом Перейрой и Халилом Раунтри

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка предположил, кто победит в титульном поединке между бразильцем Алексом Перейрой и американцем Халилом Раунтри.

«Кто победит в поединке между Перейрой и Раунтри? Честно говоря, я не вижу никаких шансов у Халила», — приводит слова Иржи портал Bloody Elbow.

Алекс Перейра проведёт титульный бой против Халила Раунтри на турнире UFC 307, который состоится 5 октября в Юте (CША). Их поединок станет главным на турнире.

В последнем поединке, который состоялся 9 декабря 2023 года на турнире UFC Fight Night 233 в Лас-Вегасе, Халил Раунтри разделил октагон с бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Энтони Смитом. Бой завершился победой Халила техническим нокаутом в третьем раунде.