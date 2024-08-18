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Александр Волкановски получил фирменный бомбер от UFC за 50 чистых допинг-тестов

Александр Волкановски получил фирменный бомбер от UFC за 50 чистых допинг-тестов
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Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в полулёгком весе (до 66 кг) австралиец Александр Волкановски получил фирменный бомбер от UFC за то, что сдал 50 чистых допинг-тестов.

Бомбер Александру вручал вице-президент UFC Джефф Новицки.

Напомним, в последнем поединке, который проходил в ночь с 17 на 18 февраля мск на турнире UFC 298, Волкановски встречался с Илией Топурией. Бой закончился во втором раунде нокаутом в исполнении спортсмена из Испании. Таким образом, Топурия стал новым чемпионом промоушена в полулёгкой весовой категории. В общей сложности на счету Волкановски 26 побед при четырёх поражениях в ММА.

Ранее Волкановски намекнул, что будет готов страховать титульный бой между Топурией и Холлоуэем.

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