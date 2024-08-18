Розенстрайк победил Туивасу раздельным решением судей на UFC 305

В ночь с 17 на 18 августа в Перте (Австралия) проходит номерной турнир UFC 305. В рамках главного карда местный боец Тай Туиваса провёл поединок с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Розенстрайка раздельным решением судей.

После этого боя в активе Туивасы 14 побед и 9 поражений в ММА. Он проиграл пятый бой подряд. В активе Розенстрайка 14 побед и пять поражений. Он идёт на серии из двух побед. В предыдущем поединке боец одолел Шамиля Газиева техническим нокаутом.

Напомним,, в главном поединке вечера сегодня сразятся южноафриканец Дрикус дю Плесси и представитель Новой Зеландии Исраэль Адесанья. На кону — пояс чемпиона UFC в среднем весе.