Розенстрайк победил Туивасу раздельным решением судей на UFC 305
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В ночь с 17 на 18 августа в Перте (Австралия) проходит номерной турнир UFC 305. В рамках главного карда местный боец Тай Туиваса провёл поединок с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком.
Поединок продлился все три раунда и завершился победой Розенстрайка раздельным решением судей.
После этого боя в активе Туивасы 14 побед и 9 поражений в ММА. Он проиграл пятый бой подряд. В активе Розенстрайка 14 побед и пять поражений. Он идёт на серии из двух побед. В предыдущем поединке боец одолел Шамиля Газиева техническим нокаутом.
Напомним,, в главном поединке вечера сегодня сразятся южноафриканец Дрикус дю Плесси и представитель Новой Зеландии Исраэль Адесанья. На кону — пояс чемпиона UFC в среднем весе.
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