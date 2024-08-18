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Дэн Хукер раздельным решением победил Матеуша Гамрота на UFC 305

Дэн Хукер раздельным решением победил Матеуша Гамрота на UFC 305
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В ночь с 17 на 18 августа в Перте (Австралия) проходит номерной турнир UFC 305. В рамках главного карда поляк Матеуш Гамрот встретился с представителем Австралии Дэном Хукером. Оба бойца выступают в лёгкой весовой категории.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Хукера раздельным решением судей.

Хукер не выступал с июля 2023 года, когда на UFC 290 одолел раздельным судейским решением американца Джалина Тёрнера. В активе Хукера 24 победы и 12 поражений в ММА. В двух предыдущих боях Хукер одержал победу. Теперь у него серия из трёх побед кряду.

Гамрот в марте на UFC 299 победил единогласным решением бывшего чемпиона организации бразильца Рафаэля дос Аньоса. На его счету 24 победы и три поражения. Польский боец до начала этого поединка шёл на серии из трёх побед кряду.

Напомним, возглавит турнир UFC 305 поединок за титул в среднем весе (до 84 кг) между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

UFC 2024. UFC 305, Перт, Австралия
Матеуш Гамрот — Дэн Хукер (W)
18 августа 2024, воскресенье. 06:10 МСК
Матеуш Гамрот
Окончено
SD
Дэн Хукер
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