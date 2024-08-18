Судья, отдавший победу Туивасе в бою с Розенстрайком, снят с турнира

В ночь с 17 на 18 августа в Перте (Австралия) проходит номерной турнир UFC 305. В рамках главного карда местный боец Тай Туиваса провёл поединок с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Розенстрайка раздельным решением судей. (27:30, 29:28, 30:27).

Один из судей, а именно Хоуи Бут, на судейских записках отдал предпочтение Туивасе со счётом 30:27. Данный факт вызвал массовое удивление с учётом того, что бой проходил с доминацией Розенстрайка. После окончания поединка из-за данного спорного решения Бут был снял с турнира. Он должен был работать на соглавном поединке между Кай Кара-Франсом и Стивеном Эрцегом, однако вместо него судить поединок будет другой арбитр.

Напомним,, в главном поединке вечера сегодня сразятся южноафриканец Дрикус дю Плесси и представитель Новой Зеландии Исраэль Адесанья. На кону — пояс чемпиона UFC в среднем весе.