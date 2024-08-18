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Кай Кара-Франс нокаутировал Стива Эрцега в первом раунде в соглавном событии UFC

В ночь с 17 на 18 августа в Перте (Австралия) проходит номерной турнир UFC 305. В рамках согласнвого боя встретились два местных бойца: Кай Кара-Франс и Стив Эрцег. Оба бойца представляют наилегчайшую весовую категорию.

Поединок завершился досрочной победой Кай Кара-Франса техническим нокаутом в первом раунде.

Стив Эрцег потерпел третье поражение в карьере и второе кряду. В предыдущем поединке австралиец уступил бразильцу Александру Пантоже. В активе 29-летнего бойца 7 побед.

Для Кай Кара-Франса эта победа стала 25-й в профессиональной карьере. Он прервал серию из двух поражений кряду. Всего в пассиве 31-летнего австралийца 10 поражений в ММА.

Напомним, возглавит турнир UFC 305 поединок за титул в среднем весе (до 84 кг) между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и новозеландцем Исраэлем Адесаньей.