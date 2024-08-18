Дрикус дю Плесси задушил Исраэля Адесанью и защитил чемпионский пояс UFC

В ночь с 17 на 18 августа в Перте (Австралия) состоялся номерной турнир UFC 305, в главном поединке которого сразились южноафриканец Дрикус дю Плесси и представитель Новой Зеландии Исраэль Адесанья. На кону стоял пояс чемпиона в среднем весе.

Бой завершился победой дю Плесси удушающим приёмом в четвёртом раунде. Поединок проходил без явного преимущества какого-либо бойца. В четвёртом раунде южноафриканцу удалось выбросить несколько мощных ударов по Адесанье, после чего он повалил его на канвас и принялся душить, Исраэль постучал. Таким образом, Дрикус защитил свой пояс. Для него эта победа стала десятой кряду.

В общей сложности за время профессиональной карьеры в смешанных единоборствах Адесанья к настоящему моменту принял участие в 28 поединках, в которых одержал 24 победы (16 были добыты нокаутом) и потерпел четыре поражения. На счету дю Плесси сейчас 22 победы (девять нокаутом) при двух поражениях.