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Исраэль Адесанья впервые в карьере потерпел поражение приёмом

Исраэль Адесанья впервые в карьере потерпел поражение приёмом
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В ночь с 17 на 18 августа в Перте (Австралия) состоялся номерной турнир UFC 305, в главном поединке которого сразились южноафриканец Дрикус дю Плесси и представитель Новой Зеландии Исраэль Адесанья. На кону стоял пояс чемпиона в среднем весе. Бой завершился победой дю Плесси удушающим приёмом в четвёртом раунде.

UFC 2024. UFC 305, Перт, Австралия
Дрикус Дю Плесси (W) — Исраэль Адесанья
18 августа 2024, воскресенье. 07:15 МСК
Дрикус дю Плесси
Окончено
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Исраэль Адесанья

Для Адесаньи это поражение стало четвёртым в карьере и вторым кряду. Исраэль впервые в карьере проиграл приёмом. До этого он дважды уступил единогласным решением судей, а также один бой проиграл техническим нокаутом. В предыдущем поединке Исраэль проиграл Шону Стрикленду. Ранее он также проигрывал Алеексу Перейре и Яну Блаховичу.

Напомним, поединок проходил без явного преимущества какого-либо бойца. В четвёртом раунде южноафриканцу удалось выбросить несколько мощных ударов по Адесанье, после чего он повалил его на канвас и принялся душить, Исраэль постучал. Таким образом, Дрикус защитил свой пояс.

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