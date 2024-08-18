Адесанья прокомментировал поражение от дю Плесси удушающим приёмом

В ночь с 17 на 18 августа в Перте (Австралия) состоялся номерной турнир UFC 305, в главном поединке которого сразились южноафриканец Дрикус дю Плесси и представитель Новой Зеландии Исраэль Адесанья. На кону стоял пояс чемпиона в среднем весе. Бой завершился победой дю Плесси удушающим приёмом в четвёртом раунде.

После окончания турнира южноафриканец прокомментировал своё поражение. «Я знал, насколько Дрикус жёсткий, знал, с чем столкнусь. Я выигрывал бой, но одна глупейшая ошибка всё перечеркнула. Разочарован собой. Но я был хорош, чувствовал себя отлично перед боем и во время него. Многие меня ненавидят и радуются поражению, но я жив и я вернусь, — сказал Адесанья после боя.

Напомним, Исраэль впервые в карьере проиграл приёмом.