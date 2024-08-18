Результаты турнира UFC 305 с главным боем дю Плесси — Адесанья

В ночь с 17 на 18 августа мск в австралийском Перте состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 305. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами поединков.

Результаты турнира UFC 305

Дрикус дю Плесси победил Исраэля Адесанью удушающим приёмом (rear-naked choke) — (Раунд 4, 3:38) и защитил титул чемпиона в среднем весе

Кай Кара-Франс победил Стива Эрцега техническим нокаутом (Раунд 1, 4:04)

Дэн Хукер победил Матеуша Гамрота раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28)

Жаирзиньо Розенстрайк победил Тая Туивасу раздельным решением (29-28, 27-30, 30-27)

Карлос Пратес победил Цзинляна Ли нокаутом (Раунд 2, 4:02)

Вальтер Уокер победил Джуниора Тафу болевым приёмом на ногу (heel hook) – (Раунд 1, 4:56)

Рикардо Рамос победил Джошуа Кулибао раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28)

Кейси О'Нилл победила Луану Сантос единогласным решением (30-27, 30-27, 30-26)

Джек Дженкинс победил Герберта Бёрнса техническим нокаутом (Раунд 3, 0:48)

Том Нолан победил Алекса Рейеса единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)

Кэньань Сун победил Рика Гленна единогласным решением (30-27, 30-26, 29-28)

Хесус Агилар победил Стюарта Николла удушающим приёмом (guillotine choke) – (Раунд 1, 2:39)