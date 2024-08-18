Видео победы Дрикуса дю Плесси удушением в бою с Исраэлем Адесаньей

В ночь с 17 на 18 августа в Перте (Австралия) состоялся номерной турнир UFC 305, в главном поединке которого сразились южноафриканец Дрикус дю Плесси и представитель Новой Зеландии Исраэль Адесанья. На кону стоял пояс чемпиона в среднем весе. Бой завершился победой дю Плесси удушающим приёмом в четвёртом раунде.

После окончания поединка появилось ВИДЕО победы Дрикуса дю Плесси удушением.

Для Адесаньи это поражение стало четвёртым в карьере и вторым кряду. Исраэль впервые в карьере проиграл приёмом. До этого он дважды уступил единогласным решением судей, а также один бой проиграл техническим нокаутом. В предыдущем поединке Исраэль проиграл Шону Стрикленду. Ранее он также проигрывал Алеексу Перейре и Яну Блаховичу.