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Появились судейские карточки боя дю Плесси — Адесанья

Появились судейские карточки боя дю Плесси — Адесанья
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В ночь с 17 на 18 августа в Перте (Австралия) состоялся номерной турнир UFC 305, в главном поединке которого сразились южноафриканец Дрикус дю Плесси и представитель Новой Зеландии Исраэль Адесанья. На кону стоял пояс чемпиона в среднем весе. Бой завершился победой дю Плесси удушающим приёмом в четвёртом раунде.

UFC 2024. UFC 305, Перт, Австралия
Дрикус Дю Плесси (W) — Исраэль Адесанья
18 августа 2024, воскресенье. 07:15 МСК
Дрикус дю Плесси
Окончено
SUB
Исраэль Адесанья

После окончания боя появились судейские карточки поединка. На двух из трёх карточках после трёх полных раундов лидировал Дрикус дю Плесси (28:29, 29:28, 29:28).

Таким образом, Дрикус защитил свой пояс. Для него эта победа стала десятой кряду. На счету дю Плесси сейчас 22 победы (девять нокаутом) при двух поражениях. В предыдущем поединке он одолел Шона Стрикленда раздельным решением судей.

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