Появились судейские карточки боя дю Плесси — Адесанья

В ночь с 17 на 18 августа в Перте (Австралия) состоялся номерной турнир UFC 305, в главном поединке которого сразились южноафриканец Дрикус дю Плесси и представитель Новой Зеландии Исраэль Адесанья. На кону стоял пояс чемпиона в среднем весе. Бой завершился победой дю Плесси удушающим приёмом в четвёртом раунде.

После окончания боя появились судейские карточки поединка. На двух из трёх карточках после трёх полных раундов лидировал Дрикус дю Плесси (28:29, 29:28, 29:28).

Таким образом, Дрикус защитил свой пояс. Для него эта победа стала десятой кряду. На счету дю Плесси сейчас 22 победы (девять нокаутом) при двух поражениях. В предыдущем поединке он одолел Шона Стрикленда раздельным решением судей.