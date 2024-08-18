«Он один из величайших ударников в истории спорта». Дю Плесси — после победы над Адесаньей

В ночь с 17 на 18 августа в Перте (Австралия) состоялся номерной турнир UFC 305, в главном поединке которого сразились южноафриканец Дрикус дю Плесси и представитель Новой Зеландии Исраэль Адесанья. На кону стоял пояс чемпиона в среднем весе. Бой завершился победой дю Плесси удушающим приёмом в четвёртом раунде.

После окончания боя южноафриканец отреагировал на защиту своего титула. «Этот парень доставил мне проблем. Он один из величайших ударников в истории спорта. Как я уже говорил, я был готов умереть за этот пояс. Для меня было честью разделить октагон с легендой. Я выразил ему уважение после боя. Мне жаль, что у нас была перепалка до поединка», — сказал Дрикус после боя.

Для него эта победа стала десятой кряду. На счету дю Плесси сейчас 22 победы (девять нокаутом) при двух поражениях. В предыдущем поединке он одолел Шона Стрикленда раздельным решением судей.