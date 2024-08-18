Алекс Перейра объявил о возвращении в среднюю весовую категорию UFC

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра объявил о возвращении в среднюю весовую категорию (84 кг).

«Я снова спущусь в 84 кг», — написал Перейра в социальных сетях.

Напомним, Алекс проведёт титульный бой в полутяжёлом весе против американского бойца Халила Раунтри на турнире UFC 307, который состоится 5 октября в Юте (CША). Их поединок станет главным на турнире. Халил Раунтри провёл свой последний бой в декабре 2023 года с американцем Энтони Смитом. Поединок завершился досрочной победой Раунтри.

30 июня состоялся реванш между Алексом Перейрой и известным чешским бойцом Иржи Прохазкой в Лас-Вегасе на турнире UFC 303. Бой завершился победой бразильского атлета в самом начале второго раунда нокаутом.