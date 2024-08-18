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Белал Мухаммад отреагировал на победу дю Плесси в поединке с Адесаньей

Белал Мухаммад отреагировал на победу дю Плесси в поединке с Адесаньей
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36-летний американский боец смешанных единоборств палестинского происхождения, выступающий в полусредней весовой категории UFC, Белал Мухаммад отреагировал на победу Дрикуса дю Плесси в титульном поединке с Исраэлем Адесаньей.

«Дрикус всё ещё отстой», — написал Мухаммад в социальной сети Х (ранее Twitter).

Дю Плесси одержал победу удушающим приёмом в четвёртом раунде. Поединок проходил без явного преимущества какого-либо бойца. В четвёртом раунде южноафриканцу удалось выбросить несколько мощных ударов по Адесанье, после чего он повалил его на канвас и принялся душить, Исраэль постучал. Таким образом, Дрикус защитил свой пояс. Для него эта победа стала 10-й кряду. И впервые в своей карьере Адесанья проиграл удушающим приёмом.

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