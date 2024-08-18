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Стали известны лучший бой и лучшее выступление турнира UFC 305

Стали известны лучший бой и лучшее выступление турнира UFC 305
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В ночь с 17 на 18 августа мск в австралийском Перте состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 305. Стали известны лучший бой и лучшее выступление на турнире.

Лучший бой — Дэн Хукер против Матеуша Гамрота (бонус $ 50 тыс.);
Лучшее выступление — Кай Кара-Франс и Карлос Пратес (бонус $ 50 тыс.).

Дэн Хукер победил Матеуша Гамрота раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28), Кай Кара-Франс победил Стива Эрцега техническим нокаутом (Раунд 1, 4:04), а Карлос Пратес победил Цзинляна Ли нокаутом (Раунд 2, 4:02).

В главном бою вечера Дрикус дю Плесси победил Исраэля Адесанью удушающим приёмом и защитил титул чемпиона UFC в среднем весе, нанеся новозеландцу Исраэлю первое поражение в карьере удушающим приёмом. Но их поединок не получил звание «лучший бой», а дю Плесси не стал обладателем награды «лучшее выступление».

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