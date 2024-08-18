Видео: дю Плесси подарил Адесанье куртку после боя на UFC 305

В ночь с 17 на 18 августа в Перте (Австралия) состоялся номерной турнир UFC 305, в главном поединке которого сразились южноафриканец Дрикус дю Плесси и представитель Новой Зеландии Исраэль Адесанья. На кону стоял пояс чемпиона в среднем весе. Бой завершился победой дю Плесси удушающим приёмом в четвёртом раунде.

После поединка Адесанья поздравил Дрикуса с победой, а южноафриканец подарил Исраэлю свою куртку.

Также дю Плесси отреагировал на защиту своего титула, назвав Адесанью одним из самых величайших ударников в истории спорта.

Для Дрикуса эта победа стала 10-й кряду. На счету дю Плесси сейчас 22 победы (девять нокаутом) при двух поражениях. В предыдущем поединке он одолел Шона Стрикленда раздельным решением судей.