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Видео: дю Плесси подарил Адесанье куртку после боя на UFC 305

Видео: дю Плесси подарил Адесанье куртку после боя на UFC 305
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В ночь с 17 на 18 августа в Перте (Австралия) состоялся номерной турнир UFC 305, в главном поединке которого сразились южноафриканец Дрикус дю Плесси и представитель Новой Зеландии Исраэль Адесанья. На кону стоял пояс чемпиона в среднем весе. Бой завершился победой дю Плесси удушающим приёмом в четвёртом раунде.

После поединка Адесанья поздравил Дрикуса с победой, а южноафриканец подарил Исраэлю свою куртку.

Также дю Плесси отреагировал на защиту своего титула, назвав Адесанью одним из самых величайших ударников в истории спорта.

Для Дрикуса эта победа стала 10-й кряду. На счету дю Плесси сейчас 22 победы (девять нокаутом) при двух поражениях. В предыдущем поединке он одолел Шона Стрикленда раздельным решением судей.

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