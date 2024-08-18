Анкалаев — о возвращении Перейры в средний вес: самый трусливый цыплёнок в UFC

32-летний российский боец смешанного стиля, представитель полутяжёлой весовой категории Магомед Анкалаев критически отреагировал на заявление бразильского спортсмена Алекса Перейры о возвращении в средний вес.

«Алекс Перейра самый трусливый цыплёнок в UFC. Он вызывает на бой парней в среднем весе, он на 40 фунтов больше, чем они. А я единственный парень, которого он игнорирует и даже не упоминает моё имя. Обещаю, что разберусь со своими делами в октябре и нокаутирую тебя во втором раунде», — написал Анкалаев в социальной сети Х (ранее Twitter).

В декабре 2022 года Анкалаев сразился за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем, однако поединок завершился вничью. Всего на счету Анкалаева в престижнейшем промоушене мира 10 побед, одно поражение и одна ничья.