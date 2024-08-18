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Дю Плесси отреагировал на желание Перейры вернуться в средний вес

Дю Плесси отреагировал на желание Перейры вернуться в средний вес
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30-летний южноафриканский профессиональный боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой Ultimate Fighting Championship (UFC), чемпион в средней весовой категории Дрикус дю Плесси отреагировал на заявление бразильского чемпиона в полутяжёлом весе Алекса Перейры о возвращении в среднюю весовую категорию.

«Оставайся на уровне 205 фунтов [полутяжёлая весовая категория] и сражайся с парнем [Халилом Раунтри], занимающим восьмое место», — заявил Дрикус на пресс-конференции после своего поединка.

Свой следующий поединок Перейра проведёт 6 октября на шоу UFC 307 против 34-летнего Халила Раунтри.

18 августа Дрикус защитил пояс чемпиона в среднем весе против Исраэля Адесаньи, победив удушающим приёмом в четвёртом раунде.

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