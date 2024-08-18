Рэпер Дрейк проиграл $ 450 тыс., вновь поставив против Дрикуса дю Плесси

Известный канадский музыкальный исполнитель Обри Дрейк Грэм, выступающий под псевдонимом Дрейк, проиграл $ 450 тыс., которые поставил на главный бой турнира UFC 305 за титул чемпиона в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Исраэлем Адесаньей.

Дрейк поставил на победу новозеландского бойца Исраэля Адесаньи, но Дрикус дю Плесси одержал победу удушающим приёмом в четвёртом раунде. Он защитил свой пояс. Для дю Плесси эта победа стала 10-й кряду.

Ранее в 2024 году Дрейк уже ставил на поражение южноафриканского чемпиона UFC в среднем весе. Рэпер поставил $ 700 тыс. на победу Шона Стрикленда в поединке с дю Плесси. Дрикус одержал победу судейским решением. После победы над Стриклендом дю Плесси сказал: «Спасибо, Дрейк!»