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Рэпер Дрейк проиграл $ 450 тыс., вновь поставив против Дрикуса дю Плесси

Рэпер Дрейк проиграл $ 450 тыс., вновь поставив против Дрикуса дю Плесси
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Известный канадский музыкальный исполнитель Обри Дрейк Грэм, выступающий под псевдонимом Дрейк, проиграл $ 450 тыс., которые поставил на главный бой турнира UFC 305 за титул чемпиона в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Исраэлем Адесаньей.

UFC 2024. UFC 305, Перт, Австралия
Дрикус Дю Плесси (W) — Исраэль Адесанья
18 августа 2024, воскресенье. 07:15 МСК
Дрикус дю Плесси
Окончено
SUB
Исраэль Адесанья

Дрейк поставил на победу новозеландского бойца Исраэля Адесаньи, но Дрикус дю Плесси одержал победу удушающим приёмом в четвёртом раунде. Он защитил свой пояс. Для дю Плесси эта победа стала 10-й кряду.

Ранее в 2024 году Дрейк уже ставил на поражение южноафриканского чемпиона UFC в среднем весе. Рэпер поставил $ 700 тыс. на победу Шона Стрикленда в поединке с дю Плесси. Дрикус одержал победу судейским решением. После победы над Стриклендом дю Плесси сказал: «Спасибо, Дрейк!»

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