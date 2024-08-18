Проживающий в России брат Джонни Уокера получил пощёчину после дебютной победы в UFC

В ночь с 17 на 18 августа мск в австралийском Перте состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 305. 26-летний бразильский боец, проживающий в России, Вальтер Уокер бился с австралийцем Джуниором Тафу.

Уокер одержал победу благодаря болевому приёму на ногу, но после поединка между спортсменами возник конфликт, в ходе которого Тафа дал пощёчину бразильцу.

Фото: Кадр из трансляции

Вальтер — младший двоюродный брат Джонни Уокера, который входит в топ-10 полутяжеловесов UFC. Однако он, в отличие от Джонни, последние годы живёт и тренируется в России и даже женат на русской девушке. Последние пять лет Вальтер находится в нашей стране и является частью зала Gor MMA, а тренируется у Гора Азизяна. Он же, к слову, работает и с Шарой Буллетом.