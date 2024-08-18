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Турки Аль аш-Шейх рассказал, почему не захотел работать с Тимом Цзю

Турки Аль аш-Шейх рассказал, почему не захотел работать с Тимом Цзю
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Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, рассказал о причинах отказа сотрудничества с австралийским боксёром-профессионалом русского происхождения, выступающим в первой средней и в средней весовых категориях, Тимофеем Цзю.

«Это явно не окончательный разрыв сотрудничества. Наши люди из «Сезона в Рияде». пытались связаться с ним перед турниром в Лос-Анджелесе. И у нас был диалог, мы подписали контракт. Когда он получил травму, моя команда пыталась назначить другой поединок, но случилось нечто странное.

Много людей говорят от его лица, и каждый из них говорит, что именно он представляет бойца. Это вводит нас в заблуждение. Мы назначили им встречу в Лас-Вегасе на прошлой неделе, и они подтвердили её. Они заверили, что они именно те люди, которые ответственные за Тима Цзю, но после этого они исчезли. Потом сказали, что это не те люди, есть другие. И это меня беспокоит — вся вот эта ситуация. Мы не можем сотрудничать с подобным бойцом», — заявил Турки в эфире Stomping Ground.

Ранее Аль аш-Шейх заявил, что не хочет работать с Тимом, потому что Цзю не понимает.

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