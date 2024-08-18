Фанаты отреагировали на неоднозначный эпизод в победном поединке Уокера, живущего в России

В ночь с 17 на 18 августа в австралийском Перте состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 305. 26-летний бразильский боец, проживающий в России, Вальтер Уокер одержал свою первую победу в UFC болевым приёмом на ногу над австралийцем Джуниором Тафу.

Фанаты в социальных сетях отреагировали на решение рефери остановить поединок из-за крика Джуниора и на конфликт бойцов после поединка.

«Тафа явно сдался, хоть и не постучал по настилу. Его крик многое говорит. Интересно, что будет в качестве наказания за пощёчину? Это было незначительно, но Дана [Уайт] очень ясно дал понять, что он думает о физических контактах после боя», — написал один из поклонников в социальной сети.

«Я на 100% не умею драться, но братан не может здесь так кричать при таком захвате», — написал другой фанат.

«На мой взгляд, Джуниор не сдавался голосом, как шум от боли может быть принят за сдачу? Мы слышим, как люди издают звуки, когда их душат, но рефери не останавливает поединок, особенно учитывая, что до конца раунда осталось всего несколько секунд, и если бы он хотел выйти из боя, он бы просто постучал», — поделился фанат своими мыслями.

«Несмотря на то, что он не просто словесно постукивал, а кричал в агонии от болевого на ногу, что является приёмом, завершающим карьеру, я вижу справедливость в этой остановке боя от рефери. Но, Тафа, давай, братан, это профессиональный вид спорта, будь немного спокойным и не раздавай пощёчин после боя», — высказался другой поклонник.