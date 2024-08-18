Дрикус дю Плесси: Дрейк, от всего сердца спасибо тебе

Действующий обладатель титула UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси прокомментировал то, что известный канадский музыкальный исполнитель Обри Дрейк Грэм, выступающий под псевдонимом Дрейк, поставил $ 450 тыс. на победу бывшего чемпиона UFC в категории до 84 кг нигерийца Исраэля Адесаньи в поединке с ним.

«Дрейк, от всего сердца спасибо тебе», — написал на своей странице в социальных сетях Дрикус.

Музыкальный исполнитель часто делает ставки на различные спортивные события, в частности, на бои, которые проходят в UFC. Большинство его ставок оказываются неудачными, в результате чего появился неформальный термин «проклятие Дрейка». То есть в том случае если Дрейк поставил деньги на определённый исход, то всё произойдёт совершенно иным образом.