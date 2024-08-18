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Тренер Волкановски победил женщину в межгендерной схватке по грэпплингу

Австралиец Крэйг Джонс — тренер Александра Волкановски, бывшего чемпиона UFC в полулёгком весе (до 66 кг) по бразильскому джиу-джитсу, — победил многократную чемпионку мира по бразильскому джиу-джитсу и грэпплингу Габи Гарсию.

Джонс победил удушающим приёмом во втором раунде. Их схватка проходила на турнире Craig Jones Invitational в Лас-Вегасе (США). На ивенте, согласно данным организаторов, присутствовало порядка 16 тыс. человек.

Фото: Аккаунт в социальных сетях @bteamjj

Фото: Аккаунт в социальных сетях @bteamjj

Фото: Аккаунт в социальных сетях @bteamjj

Фото: Аккаунт в социальных сетях @bteamjj

Крэйгу Джонсу 33 года. Он является двукратным серебряным призёром престижнейшего турнира по грэпплингу ADCC. На турнире Karate Combat's Pit Submission Series 4, который прошёл 20 апреля 2024 года, Джонс победил удушающим приёмом бойца UFC россиянина Рината Фахретдинова.

В ММА на счету у Гарсии шесть побед в шести поединках. В настоящий момент ей 38 лет.