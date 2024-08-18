Дэн Хукер: я хочу драться за пояс BMF, драться с Конором, драться за титул в лёгком весе

Топовый боец UFC, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), новозеландец Дэн Хукер рассказал, каковы его дальнейшие цели.

«Посмотрите на меня! Я хочу биться со всеми, парни. Я хочу драться за пояс BMF, драться с Конором [Макгрегором], драться за титул в лёгком весе! Хочу всё это!» — сказал Хукер в октагон-интервью.

Напомним, сегодня на турнире UFC 305, который состоялся в Перте, Австралия, Хукер разделил октагон с польским бойцом Матеушем Гамротом. Бой продлился все три раунда и завершился победой новозеландского бойца раздельным решением судей.

В своём активе Хукер имеет 24 победы и 12 побед. За время выступлений в UFC Хукер дрался с такими бойцами, как Ислам Махачев, Арнольд Аллен, Дастин Порье, Майкл Чендлер и прочими.