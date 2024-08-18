Тренер Дю Плесси допустил возможность организации поединка с Перейрой при одном условии

Морн Виссер, главный тренер действующего обладателя титула UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканца Дрикуса дю Плесси, допустил возможность организации поединка между своим подопечным и чемпионом UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой при одном условии.

«Нет, мы не дадим Алексу шанса спуститься в средний вес. Мы сами поднимемся в 93 кг. Дрикус хочет победить его. А в случае если бой пройдёт в среднем весе, Алекс скажет, что весогонка сказалась на нём и тому подобное. Так что мы поднимемся вместо него.

Уверен, что матчмейкеры не будут возражать, поскольку Перейра сам проявил интерес к этому бою. Дрикус готов к этому вызову, поэтому мы поднимемся, чтобы не ждать Алекса. Его следующий бой пройдёт в октябре. И мы надеемся получить добро от UFC, чтобы организовать их поединок в декабре. Мы ни за что не откажемся от подобного предложения», — приводит слова Виссера портал Bloody Elbow.