Адесанья: Дрикус — африканский чемпион. У меня нет желания реваншировать это поражение

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья высказался в адрес действующего обладателя титула UFC в категории до 84 кг южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

«На самом деле у меня нет желания реваншировать это поражение. Он проявил ко мне большое уважение., Мы фанаты друг друга, через многое прошли и сделали это вместе. Я сказал ему, что мы можем потусоваться в Южной Африке, когда прилечу туда. Но сказал ему: «Если судьба вновь сведёт нас в октагоне, то я убью тебя». Он ответил: «И я тоже тебя убью». Между нами царит уважение. Дрикус — африканский чемпион. Он вдохновит своим примером ещё одно поколение африканских бойцов. Поздравляю его», — приводит слова Исраэля Адесаньи портал MMAJunkie.