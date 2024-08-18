Действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси назвал имя оппонента, с которым хотел бы провести следующий бой.

«Роберт Уиттакер. Он заслуживает титульного шанса. Думаю, его просто подвинули. Роберт Уиттакер побил Косту. Вообще, Шона Стрикленда спасает только то, что он дошёл со мной до решения. Это всё, чем он может похвастать. К тому же, Роберт побил Косту в более впечатляющей манере, чем Стрикленд, на мой взгляд. Затем он согласился на бой с Хамзатом, который в итоге слетел. В результате Уиттакер бился не пойми с кем, в том плане, что парень не из рейтингов. Для Роберта не было в этом плюсов, а он сильный боец. Икрам потрясающий боец, он очень силён.

Уиттакер побил его, словно напротив него был любитель. И что он получил за это? Ничего. Он вновь дал согласие на бой с Чимаевым. То есть, если он побьёт Хамзата, то титульник ему не дадут. Это странно, и его в этой ситуации обделили, к сожалению. Но это не моих рук дело. Я готов биться с кем угодно. И буду драться со Стриклендом, если это интересно фанатам. Но, как мне кажется, Роберта обделили в этой ситуации. Он заслуживает титульника больше, однако жизнь несправедлива», — сказал дю Плесси на пресс-конференции после турнира UFC 305.