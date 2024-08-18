Президент ЮАР поздравил Дрикуса дю Плесси с победой над Исраэлем Адесаньей

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса поздравил действующего обладателя титула UFC в среднем весе соотечественника Дрикуса дю Плесси с победой над бывшим чемпионом UFC в категории до 84 кг нигерийцем Исраэлем Адесаньей.

«Дрикус, поздравляю тебя с защитой титула чемпиона UFC в среднем весе на турнире UFC 305! В качестве бонуса мы также увидели, как высоко развевается наш флаг после исторической победы нашей сборной по регби, которую она одержала в Перте. Две победы за один день! Лучшего дня и желать было нельзя!» — написал Сирил на своей странице в социальных сетях.

Напомним, на турнире UFC 305, который состоялся в Перте (Австралия), Дрикус дю Плесси разделил октагон с Исраэлем Адесаньей. Бой завершился победой Дрикуса удушающим приёмом в четвёртом раунде.