«Этот парень бредит». Магомед Анкалаев — о желании Прохазки вновь драться с Перейрой

Топовый российский боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе, Магомед Анкалаев высказался о желании бывшего обладателя титула UFC в полутяжёлом дивизионе чеха Иржи Прохазки в третий раз подраться с чемпионом UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

«Этот парень бредит. Во что бы ты ни верил, это не реальность. Тебя дважды нокаутировал один и тот же человек. Думаю, что Раунтри тоже тебя победит», — написал на своей странице в социальных сетях Анкалаев.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году и в марте 2018-го провёл первый поединок в UFC.

В декабре 2022 года Анкалаев сразился за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем, однако поединок завершился вничью. Всего на счету Анкалаева в престижнейшем промоушене мира 10 побед, одно поражение и одна ничья.