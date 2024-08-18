Райан Гарсия: Алекс нокаутирует Дрикуса дю Плесси

Известный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия дал прогноз на потенциальный поединок между действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой и чемпионом UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Алекс нокаутирует Дрикуса дю Плесси», — написал Райан на своей странице в социальных сетях.

Напомним, на турнире UFC 305, который проходил в Перте (Австралия), Дрикус разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в среднем весе нигерийцем Исраэлем Адесаньей. Бой завершился победой южноафриканца удушающим приёмом в конце четвёртого раунда. Для Адесаньи это поражение стало вторым подряд. Для Дю Плесси эта победа стала восьмой подряд в UFC.