Исраэль Адесанья: сегодня победила Африка! Дрикус, факел теперь в твоих руках

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья высказался в адрес действующего обладателя титула UFC в категории до 84 кг южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

«Рад, что мне снова удалось драться, ценю всю вашу энергию. Поздравляю Дрикуса, спасибо тебе за твои добрые слова и искренность. Несмотря ни на что, сегодня победила Африка! Дрикус, факел теперь в твоих руках — зажигай огонь и вдохновляй!» — написал на своей странице в социальных сетях Адесанья.

Напомним, сегодня, 18 августа, состоялся поединок между Исраэлем Адесаньей и Дрикусом дю Плесси на турнире UFC 305, который проходил в Перте (Австралия). Бой завершился победой южноафриканца удушающим приёмом в конце четвёртого раунда. Для Адесаньи это поражение стало вторым подряд. Для Дю Плесси эта победа стала восьмой подряд в UFC.