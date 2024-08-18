Вице-президент UFC ответил, планирует ли лига провести ивент на территории Африки

Вице-президент UFC по международным связям Дэвид Шоу на пресс-конференции после турнира UFC 305 ответил, планирует ли лига провести ивент на территории Африки.

По словам Шоу, данное решение будет зависеть от президента UFC Даны Уайта. Если данная инициатива будет им одобрена, то промоушен займётся его организацией. Сам Шоу считает, что турнир однозначно пройдёт в 2025 году.

Напомним, сегодня, 18 августа, в Перте (Австралия) состоялся турнир UFC 305. В главном событии вечера прошёл поединок между бывшим чемпионом UFC в среднем весе нигерийцем Исраэлем Адесаньей и действующим обладателем титула UFC в среднем дивизионе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Бой завершился победой Дрикуса удушающим приёмом в конце четвёртого раунда. Для Адесаньи это поражение стало вторым подряд.