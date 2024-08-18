Тренер Дю Плесси считает, что реванш Дрикуса с Адесаньей должен состояться в Африке

Морн Виссер, главный тренер действующего обладателя титула UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканца Дрикуса дю Плесси, считает, что потенциальный реванш своего подопечного с бывшим чемпионом UFC в среднем дивизионе нигерийцем Исраэлем Адесаньей должен пройти на территории Африки.

«После боя я подошёл к Иззи и сказал ему, что он единственный парень, который заслуживает драться с нами в Африке в случае реванша. Единственные люди, которые заслуживают представлять Африку, настоящие африканцы — Дрикус и Иззи», — сказал Виссер в интервью на YouTube-канале Submission Radio.

Напомним, на турнире UFC 305, который состоялся в Перте (Австралия), Дрикус дю Плесси разделил октагон с Исраэлем Адесаньей. Бой завершился победой Дрикуса удушающим приёмом в четвёртом раунде.