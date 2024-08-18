Майк Тайсон толкнул Джейка Пола во время битвы взглядов

Легендарный боксёр Майк Тайсон и популярный американский видеоблогер Джейк Пол провели дуэль взглядов в преддверии своего поединка. Бой Джейка Пола и Майка Тайсона состоится 15 ноября, хотя изначально был запланирован на 20 июля. Однако было решено перенести поединок на более позднюю дату из-за состояния здоровья 57-летнего Тайсона. Бой будет носить статус профессионального.

Отметим, что 57-летний Тайсон выйдет на официальный бой впервые с 2005 года, когда он досрочно проиграл соотечественнику Кевину Макбрайду. Последний раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка. Его оппонентом был Рой Джонс-младший. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей.