Дрикус дю Плесси: если матчмейкеры захотят свести меня с Перейрой, то я буду готов

Действующий обладатель титула UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси рассказал, какова его цель в смешанных единоборствах.

«Если матчмейкеры захотят свести меня с Перейрой, то я буду готов. Однако сейчас этот бой для меня не особо важен. Я считаю, что для того, чтобы считаться величайшим бойцом в истории ММА, мне следует сначала стать лучшим бойцом в среднем весе. Мне удалось стать первым, кому удалось победить Исраэля Адесанью и Роберта Уиттакера. У меня есть победы над тремя бойцами из рейтинга pounf-for-pound.

Дайте мне возможность вернуться вернуться в топ-10 этого рейтинга. На моём счету победы над такими парнями, как Стрикленд, Уиттакер и Адесанья. В последнее время я не был особо активен в социальных сетях, но теперь мне не терпится услышать, что скажут хейтеры», — приводит слова дю Плесси портал Sherdog.